Il vicesindaco Fusignani: “Entro l’anno nuovi impianti di videosorveglianza a Castiglione e San Pietro in Vincoli”

“La firma di ieri in Prefettura del patto per l’Attuazione della sicurezza urbana è un altro importante tassello della complessa programmazione riguardante il territorio comunale iniziata da tempo e che entro l’anno vedrà una ulteriore novità. Mi riferisco all’accordo con la Regione Emilia-Romagna in dirittura d’arrivo che consentirà, entro l’anno, l’installazione di sistemi di lettura delle targhe nella zona sud del comune, a Castiglione di Ravenna e a San Pietro in Vincoli”. È la dichiarazione del vicesindaco del Comune di Ravenna, con delega alla Sicurezza, Eugenio Fusignani.

“Nell’ambito dello stesso accordo – aggiunge e conclude Fusignani -, in queste due località saranno installati anche due dispositivi di videosorveglianza. L’accordo prevede, inoltre, alcuni punti luce per una maggiore sicurezza della circolazione veicolare. Tutto per un impegno di spesa di quasi 100mila euro, cofinanziato dalla Regione. Inoltre, sono in corso in centro città i lavori di installazione di nuovi impianti che garantiranno una maggiore attività di prevenzione e contrasto ad eventuali fenomeni di criminalità. Un lavoro di programmazione e progettazione che impegna anche l’assessorato ai Lavori pubblici – area infrastrutture civili. Con questi nuovi impianti prosegue l’impegno preso con la comunità ravennate nell’ambito della sicurezza e del controllo del territorio e del contrasto all’illegalità”.