Scontro all’incrocio a Bagnara di Romagna questa mattina, sabato 24 ottobre, attorno alle 8, tra una Seat Altea, con a bordo tre persone e un furgoncino cassonato guidato da un addetto di un’impresa edile.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Nuova e via Molinello: il furgone procedeva lungo via Molinello, con direzione Lugo, mentre la Seat usciva da via Nuova ed è possibile che abbia saltato il segnale di dare la precedenza.

L’autista del furgoncino è un operaio di 45 anni di Imola, mentre sull’auto viaggiavano una donna di un’ottantina d’anni, sua figlia di circa 60anni e il nipote di 25. Sono intervenute per i soccorsi quattro ambulanze e un’auto con il medico a bordo: i feriti, tre persone in codice 2 di media gravità e una persona in codice 1 di bassa gravità sono stati distribuiti tra i nosocomi di Ravenna, Faenza e Lugo.

Sul posto anche i Carabinieri di Solarolo: la strada è stata chiusa per un paio d’ore per permettere i rilievi di rito.