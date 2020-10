Temporali e raffiche di vento. Divieto accesso alle dighe foranee di Marina di Ravenna dalla mezzanotte del 26 ottobre per 24 ore

In seguito alla ricezione di una “allerta meteo idrogeologica – idraulica” da parte dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile con Allerta n. 88/2020 nel periodo compreso dal giorno 26.10.2020 alle ore 00.00 al giorno 27.10.2020 alle ore 00.00, nel quale potranno verificarsi eventi metereologici.

Nella giornata di lunedì 26 ottobre il transito di una profonda onda depressionaria determinerà sulla nostra regione precipitazioni diffuse con probabili temporali organizzati e precipitazioni temporalesche con raffiche di vento fino a 70 km/ con mare molto mosso.

La Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell’Ordinanza n°07/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che prevede in caso di allertamento segnalato dalla competente Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da ARPAE nonché, comunque, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.