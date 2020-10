Alla CRA Boari di Alfonsine altre otto positività tra gli ospiti e tredici tra gli operatori

Gli esiti dei tamponi effettuati sabato 24 ottobre hanno evidenziato altre otto positività tra gli ospiti e di ulteriori tredici operatori della CRA Boari di Alfonsine. La notizia è stata diffusa ieri, 25 ottobre, dal sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani. “In mattinata ho immediatamente incontrato, assieme all’assessore e medico Angelo Antonellini una rappresentanza della AUSL Romagna per affrontare le criticità conseguenti. In particolare, con il coordinamento dell’Ausl è stato possibile individuare ulteriore personale sanitario che potesse da subito sostituire gli operatori in quarantena e garantire la necessaria continuità. Al contempo, si è proceduto ad una ulteriore riorganizzazione degli spazi per mantenere isolati i negativi” .

“Non mi sono state evidenziate criticità specifiche relative ad altri ospiti; ma, come ormai si è detto in molte occasioni, l’età ragguardevole di molti e la frequente presenza di altre patologie può condurre a repentini cambiamenti della situazione” prosegue il primo cittadino, informando del decesso, avvenuto ieri presso l’ospedale di Lugo, di una ospite della CRA Boari risultata affetta da Covid19 e con rilevanti patologie pregresse.

“Sono momenti molto difficili, non lo voglio nascondere: ma l’Ausl Romagna sta gestendo ogni circostanza critica si presenti, confrontandosi con l’amministrazione e individuando ogni necessaria azione volta a garantire il più possibile i degenti. Prosegue incessante l’attività di monitoraggio delle condizioni dei nostri anziani così come proseguono i percorsi di cura di ognuno – sottolinea Graziani -. A questo riguardo, mi permetto di rivolgere un pensiero agli operatori presso la Cra che stanno operando in un contesto difficile, ma con grande abnegazione e umanità.

“Vi lascio chiedendovi di rispettare quanto più possibile tutte le possibili precauzioni, soprattutto nella quotidianità: se si dovesse verificare un sovraccarico delle strutture sanitarie la situazione complessiva diverrebbe senza ‘altro più difficoltosa” – conclude.