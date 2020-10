Le palestre protestano contro la chiusura disposta dal Governo: flash mob in piazza del Popolo a Ravenna

I gestori delle palestre non ci stanno e, dopo le nuove chiusure disposte con il nuovo DPCM del 24 ottobre, che pone i sigilli a palestre e sale fitness, c’è chi si sta organizzando per protestare e far sentire la propria voce, scendendo in piazza. La chiamata è partita da RavennaGym, la palestra di via della Merenda a Fornace Zarattini, operativa h24, i cui soci hanno realizzato un video, condiviso poi tra i canali social.

“Domenica 25 ottobre ci è arrivato l’ultimatum – spiega uno dei soci della palestra -, che ci ha imposto di metterci in regola con le norme anticovid. Ma noi operatori le avevamo già implementate dopo la fine del lockdown, cosa certificata, nel nostro caso, da un controllo dei NAS effettuato la scorsa settimana. Da lunedì dobbiamo restare chiusi e non ci stiamo, vogliamo dire la nostra”.

“Insieme ad altri imprenditori del fitness, ma anche di altri settori come quello della ristorazione – aggiunge Mattia Montanari, un altro socio – ci ritroviamo in piazza del Popolo alle 18 e vi aspettiamo tutti: clienti, collaboratori, imprenditori”.

A leggere dai commenti postati sotto il video pubblicato su facebook, sembrano molte le adesioni di singoli e associazioni che danno man forte a questa protesta.