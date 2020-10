Martedì 27 ottobre seduta in videoconferenza del Consiglio comunale di Bagnacavallo

Martedì 27 ottobre alle 19 si terrà una seduta del Consiglio comunale di Bagnacavallo, che tornerà a essere in videoconferenza per l’emergenza Covid-19. La seduta sarà visibile in streaming e resterà poi disponibile sul canale YouTube del Comune, dove si possono visionare anche le precedenti sedute a partire da aprile, sia quelle svoltesi in videoconferenza che quelle in presenza.

Questi i punti all’ordine del giorno del Consiglio di martedì 27:

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente;

2. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 5/5/2020 “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2020-2022, ai sensi dell’art. 58 c. 1 del Decreto Legge 112/2008 convertito con Legge 6/8/2008 n. 133 – Integrazione” – Rettifica errore materiale;

3. Programma biennale 2020/2021 per l’acquisizione di forniture e servizi – Approvazione modifiche;

4. Comunicazioni, odg e interrogazioni.

