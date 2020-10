Palestre (e non solo) protestano contro la chiusura disposta dal Governo: tanti in piazza del Popolo a Ravenna

I gestori delle palestre non ci stanno e, dopo le nuove chiusure disposte con il nuovo DPCM del 24 ottobre, che pone i sigilli a palestre e sale fitness, in tanti sono scesi in piazza del Popolo a Ravenna questo pomeriggio alle 18, pare insieme anche a molti ristoratori, altra categoria penalizzata dal nuovo decreto che gli impone la chiusura alle ore 18.

I soci della RavennaGym

La chiamata è partita da RavennaGym, la palestra di via della Merenda a Fornace Zarattini, operativa h24, i cui soci hanno realizzato un video, condiviso poi tra i canali social. Sotto il video pubblicato su facebook, molte le adesioni di singoli e associazioni che danno man forte a questa protesta.

A breve maggiori dettagli