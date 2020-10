Cervia. Chiuso in via precauzionale l’Alberghiero Tonino Guerra e attivata da oggi la Didattica a distanza

Chiuso in via precauzionale l’Istituto Alberghiero Tonino Guerra di Cervia, in seguito ad alcuni casi di positività al Covid riscontrati, nei giorni scorsi, tra studenti e insegnati. E’ quanto ha disposto la preside dell’istituto in accordo con l’Ausl Romagna, a partire da oggi 27 ottobre.

Con un messaggio sulla home page del sito dell’Istituto è stato comunicato che ” Da martedì 27 ottobre parte la Didattica a Distanza. I docenti dal proprio domicilio attiveranno le videolezioni su Mett”.

