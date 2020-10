Esce a cercare tartufi ma non torna più a casa: si cerca un 57enne tra i boschi di Brisighella

Come segnalano su Brisighella Aperta notizie dal territorio, continuano le ricerche del 57 enne di cui non si hanno più notizie da domenica 25 ottobre. L’uomo infatti non è tornato a casa dopo essere uscito, circa all’alba, per andare a cercare tartufi tra i boschi di Brisighella e Modigliana. Nel pomeriggio di domenica, la moglie preoccupata ha quindi fatto denuncia in Questura. Dalle indagini sul fatto l’ultima cella agganciata del cellulare pare essere fra i comuni di Brisighella e Modigliana, in via Ebola, dove è stata ritrovata l’auto dell’uomo. Le ricerche, in corso da domenica, sono condotte da forze dell’ordine, polizia e carabinieri, forestale, dei vigili del fuoco con l’ausilio dell’elicottero e i volontari della protezione civile con gruppo cinofilo. Sul posto, precisano da Brisighella Aperta, anche le unità cinofile dei vigili del fuoco e delle Aquile di Lugo, ma purtroppo ancora dell’uomo non c’è ancora nessuna traccia, neppure del cane che lo accompagnava.