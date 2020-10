È stato ritrovato vivo il tartufaio di 57 anni disperso da giorni nei boschi tra Brisighella e Modigliana. L’uomo è stato ritrovato, nel pomeriggio di oggi 28 ottobre, nei pressi di Modigliana.

Si erano perse le tracce domenica 25 ottobre nel tardo pomeriggio, quando un uomo di 57 anni residente a Ravenna era uscito insieme al suo cane per andare a tartufi sulle alture nei pressi di Fognano, frazione del Comune e di Brighella. Ha trascorso all’addiaccio due giorno e tre notti.

Foto 3 di 4







Tutto è iniziato nel pomeriggio di domenica quando arrivato in tratto di sentiero molto pendente è scivolato procurandosi un doloroso trauma distorsivo al ginocchio che non gli ha più consentito di proseguire. In zona non c’è copertura telefonica e l’uomo è stato costretto a rimanere a terra. Ha cercato di urlare, nella speranza che i familiari non vedendolo rientrare dessero l’allarme, cose che hanno fatto.

Insieme a lui è rimasto il suo cane che non lo ha mai abbandonato. Lui stesso ha raccontato ai soccorritori che si scaldavano a vicenda durante le ore più fredde, aggiungendo che la sua fortuna è stata quella di cadere vicino ad un fosso dove c’era dell’acqua, così da potersi dissetare.

Come noto le ricerche erano iniziate domenica sera. Il campo base era stato allestito a Fognano e tutta la zona era stata bonificata inizialmente dai VVF poi nel tardo pomeriggio di lunedì 26 la Prefettura di Ravenna, che aveva già attivato il piano di ricerca, ha allertato anche il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco che ha inviato del personale nella serata di lunedì.

Il giorno dopo il CNSAS ha attivato anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, stazione dell’Abetone, che ha mandato proprio personale sia nella giornata di martedì che per quella di oggi mercoledì. Fortunatamente oggi intorno alle 13.45 un cacciatore è passato in quella zona e ha sentito qualcuno lamentarsi.

E’ così che ha trovato la persona a terra insieme al suo fedele amico. Non essendoci linea telefonica è risalito fino ad una casa dove ha chiamato il 118. Sul posto si sono recati: la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i VVF e i Carabinieri.

Il punto del ritrovamento è stato nei boschi di Modigliana. Giunta sul posto la squadra del Soccorso Alpino con l’infermiere, è stata richiesto l’attivazione dell’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS. Il personale dell’elisoccorso è stato sbarcato con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. Dopo valutazione da parte del medico l’uomo è stato recuperato con il verricello e trasportato in elicottero all’ospedale di Ravenna