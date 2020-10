Grave incidente stradale in A14 Dir, all’altezza di Godo. Tamponamento tra due mezzi pesanti. Traffico bloccato

Grave incidente stradale lungo la A14 Dir, all’altezza di Godo di Russi, in direzione Bagnacavallo, nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre. Stando alle prime informazioni, l’incidente, verificatosi al km 22600 direzione nord, ha visto coinvolti due mezzi pesanti, che viaggiavano sulla corsia di marcia e che, per cause non ancora chiarite, si sono tamponati.

Secondo le prime informazioni, uno dei due autotrasportatori ha riportato gravissime ferite, tanto da essere necessario il ricovero al Bufalini di Cesena. Meno gravi le condizioni del secondo camionista. Sul posto è accorso il personale del 118, con due ambulanze e l’auto con il medico a bordo, affiancati dai Vigili del Fuoco che sono dovuti intervenire per estrarre il ferito dalle lamiere.

Sul luogo dell’incidente, oltre alla polizia Stradale, sono intervenuti anche i tecnici di Anas, che non appena terminate le operazioni di soccorso hanno proceduto con le operazioni necessarie per mettere in sicurezza la strada e riaprire il traffico.

A poca distanza, poche centinaia di metri, si è verificato un secondo incidente stradale, nel quale sono state coinvolte diverse autovetture. Due le ambulanze intervenute, ma fortunatamente sembra che in questo caso gli automobilisti abbiano riportato solo lievi ferite.

In seguito all’incidente, si sono formate lunghe file di auto, circa 4 km. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico in entrata sulla A14 dir, all’altezza di Fornace Zarattini.