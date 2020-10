Il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna De Donno in visita a Legacoop Romagna

Il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna, Colonnello Marco De Donno, ha incontrato il Presidente di Legacoop Romagna Mario Mazzotti, l’Amministratore Delegato di Federcoop Romagna, Paolo Lucchi, e la responsabile territoriale di Ravenna di Legacoop Romagna, Elena Zannoni.

Nel cordiale incontro, avvenuto nella sede di Ravenna di Legacoop Romagna, sono stati trattati vari temi, a partire dall’emergenza Covid-19, della legalità nei luoghi di lavoro e in tutto il territorio della provincia.

E’ stata ribadita la massima disponibilità e collaborazione da parte dei cooperatori di Legacoop Romagna all’azione del Comando dei Carabinieri di Ravenna, in particolare in questa fase cosi difficile come quella dell’emergenza che stiamo vivendo.

«I temi della legalità e del rispetto delle regole — ha detto Mazzotti — sono centrali per i cooperatori di Legacoop Romagna e solo attraversa la consueta concertazione tipica del nostro territorio potremo i superare le difficoltà e ripartire con ancora maggiore slancio. Apprezziamo in particolare la sensibilità e l’attenzione che il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ravenna De Donno ha dimostrato nei confronti delle problematiche che riguardano i cooperatori e il loro lavoro».