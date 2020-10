Attacco a Nizza. L’assessore Bakkali: “Questo è terrorismo, questa è violenza”

“Quando mi è giunta notizia dell’attacco a Nizza il mio cuore ha tremato, come sempre fa dall’attacco di Parigi del 2015″ ha commentato l’accaduto l’assessore del Comune di Ravenna Ouidad Bakkali, che nel 2015 era in un locale nei pressi del Bataclan durante l’attacco terroristico di Parigi. “Tremano il cuore, le gambe e un po’ di quella paura che non se n’è mai andata completamente ricompare per qualche istante. Profonda pietà per le vittime, per le loro famiglie e per le loro comunità. Disprezzo e miseria per questi criminali fanatici. Non cadete nella trappola anche voi: questo è terrorismo, questa è violenza, odio. Non sono certo musulmani questi, nessuna fede può essere accostata a questa violenza e a questo odio. Per i musulmani nel mondo oggi è Natale, Eid al Mawlid e in questo giorno che solitamente il mondo musulmano dedica alla preghiera e alla carità verso i bisognosi dobbiamo rispondere a questa chiamata vile alla guerra tra popoli e culture unendoci ancora di più, gli uni agli altri, contro il terrorismo e la violenza”.