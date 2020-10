Caso positivo al Covid 19 in un asilo di Massa Lombarda: chiusa una sezione in attesa del risultato dei tamponi

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha disposto la chiusura di una sezione del Nido Fantasilandia di Massa Lombarda nelle giornate di oggi, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, a seguito della comunicazione di un caso di positività da Covid19.

Dal Comune fanno sapere che sono già stati programmati per questa mattina, 29 ottobre, i tamponi per i bimbi interessati e per il personale. Non tutti i bimbi della sezione saranno sottoposti a tampone in quanto non sono entrati tutti in contatto con il caso positivo, poiché assenti per altre ragioni.

La chiusura del servizio è stata disposta in attesa del completamento dell’iter diagnostico e del sopralluogo dei locali scolastici che verrà effettuato oggi dall’Unità Operativa di Pediatria di comunità. Per le altre sezioni è garantito il regolare funzionamento dei servizi.

“Ausl, Amministrazione comunale e Unione stanno collaborando attivamente per monitorare la situazione e naturalmente non appena si avrà l’esito dei tamponi eseguiti ne sarà data comunicazione”, precisano dal Comune.