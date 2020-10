Alla Rocca di Riolo Terme verrà montata un’antica catapulta medievale

Il primo di novembre nel fossato della Rocca di Riolo, dalle 11, in collaborazione con Coop Reno, ci sarà il montaggio di una catapulta di grandezze naturali, in legno di abete e riprodotta su ruote come i modelli presenti nel percorso museale della roccaforte. L’antica macchina da guerra, realizzata da Catapulte.it, viene montata interamente con le attrezzature medievali.

In occasione dell’evento, visite guidate ogni ora “Alla corte di Caterina” in compagnia di Caterina Sforza, alla scoperta delle storie e leggende che hanno fatto grande la Leonessa di Romagna. Prenotazione obbligatoria.

Al fine di consentire l’accesso contingentato e la sicurezza di tutti è obbligatoria la prenotazione e si consiglia l’acquisto online dei biglietti sul sito shop.atlantide.net. Per info e prenotazioni 0546 77450 – 335 1209933 – www.atlantide.net/roccadiriolo.