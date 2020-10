Era stato espulso dall’Italia, ma la Polizia lo ha trovato a Ravenna: 32enne in arresto

La Polizia ha arrestato H.J. 32enne cittadino albanese, per il reato di reingresso illegale nel territorio dello Stato. Ieri pomeriggio un equipaggio della Sezione Volanti della Questura di Ravenna ha proceduto al controllo degli occupanti di un veicolo in via Cicognani; uno di questi è stato condotto in Questura per accertamenti sull’identità personale. L’uomo, sottoposto a fotosegnalamento dattiloscopico, attraverso il sistema AFIS è stato identificato per il 32enne cittadino albanese H.J.

Dalla verifica nella banca dati delle Forze di Polizia è risultato che il 32enne, oltre ad avere numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione, il 29 giugno 2019 era stato espulso dal territorio nazionale con provvedimento del Prefetto di Ferrara e accompagnamento alla frontiera.

Il 32enne è stato quindi dichiarato in arresto per aver fatto reingresso in Italia senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell’Interno. H.J. in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Ravenna. Il Giudice Unico di Primo Grado del Tribunale di Ravenna, dopo la convalida dell’arresto, ha rinviato l’udienza al 9 dicembre p.v., applicando all’indagato la misura dell’obbligo di firma.