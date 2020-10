Faenza. Una donna lo invita a mettere la mascherina, lui si scaglia contro di lei e i Carabinieri intervenuti

Una telefonata al 112 ha segnalato un cittadino straniero in una via del centro di Faenza che stava aggredendo verbalmente una donna che lo aveva invitato a indossare la mascherina di protezione, come attualmente previsto dai DPCM. Visto l’atteggiamento minaccioso e aggressivo, un passante ha avvisato i Carabinieri. Nonostante l’arrivo dei militari l’uomo però ha continuato a inveire contro la donna e, alla richiesta dei militari di calmarsi e di mostrare un documento, ha opposto un secco diniego e, invitato a seguire i militari in caserma per essere identificato, ha opposto un netto rifiuto. I militari hanno cercato di accompagnarlo all’auto, ma l’uomo ha prima tentato di scappare, poi ha ingaggiato una colluttazione con i Carabinieri tentando di spingerli con violenza e poi di colpirli con gomitate e pugni.

Uno dei due Carabinieri si è visto costretto a fare uso dello spray urticante più volte per riuscire a bloccare l’uomo, che è poi stato definitivamente bloccato a terra e ammanettato. Passato lo stordimento dovuto allo spray, questo ha ripreso a dimenarsi colpendo più volte con i calci la portiera dello sportello dell’autovettura cercando di impedire ai Carabinieri di prelevarlo, minacciandoli più volte di morte. L’uomo, un 47enne del Ghana, è stato poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, collocato nella camera di sicurezza della caserma come disposto dal pm di turno, in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato dal Gip, e ha patteggiato 5 mesi di reclusione.