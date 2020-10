Tamponi drive through: non si faranno più al CMP ma nel parcheggio del Pala de Andrè

La postazione per i tamponi “drive through” raddoppia e cambia sede: dal parcheggio dietro al CMP di via Fiume Abbandonato, si sposta in quello del Pala de Andrè, dove l’ampiezza degli spazi consentirà di collocare due postazioni, per un servizio più veloce.

Come riporta oggi Il Resto del Carlino Ravenna, in un articolo a firma di Sara Servadei, La nuova collocazione dovrebbe divenire operativa a partire dalla prossima settimana e il passaggio si è reso necessario dopo l’aumento significativo dei casi di coronavirus e dunque dei tracciamenti e relativi tamponi, che hanno causato lunghe file al CMP, tanto da intralciare anche il traffico veicolare della zona.