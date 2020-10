Lugo. Inseguimento sulla Piratello: i ladri sfrecciano su due auto rubate

La Polizia di Lugo nella serata di ieri, 29 ottobre, ha intercettato due auto risultate oggetto di furto, una il 22 ottobre a Bondeno, l’altra sottratta pochi minuti prima a Ravenna. In entrambe le circostanze i due veicoli, una Nissan Note e una Chevrolet Cruize, erano stati sottratti ai legittimi proprietari in occasione di altrettanti furti in abitazione.

I poliziotti del Commissariato di Lugo sono riusciti ad individuare i due veicoli rubati attraverso il sistema di controllo varchi stradali SELEA. Le due auto sono state intercettate a Lugo, in via Piratello, e dopo un inseguimento da parte degli agenti, le stesse sono state abbandonate dai rispettivi conducenti che sono riusciti a darsi alla fuga.

La Chevrolet è risultata avere all’interno dell’abitacolo arnesi atti allo scasso e diversi profumi sottratti dall’abitazione ravennate. Le due autovetture sono state sottoposte a sequestro per essere poi restituite ai legittimi proprietari.