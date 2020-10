Nel cuore della notte di venerdì 30 ottobre, una banda di malviventi è riuscita a mettere a segno un furto al bar ‘My Life Cafè’ sulla Ravegnana, vicino alla rotonda con la statale Adriatica.

Le telecamere di video sorveglianza hanno filmato tutto: tre persone, incappucciate e con il volto coperto, sono riuscite a tagliare le inferriate dell’ingresso principale con un flessibile e a sfondare la vetrata, nonostante il vetro antisfondamento.

Il sistema di sicurezza del locale ha attivato l’allarme, collegato al telefono della titolare, che in pochi minuti si è precipitata sul posto. “Benchè fossi molto spaventata ho preso l’auto e mi sono precipitata al bar. In lontananza ho notato delle strane luci ed ho iniziato a suonare il clacson come una matta. Credo di averli spaventati poichè hanno abbandonando tutti gli arnesi a terra ” spiega Roberta Ravaioli, titolare del ‘My Life Cafè’.

Purtroppo pero’ pochi minuti sono bastati ai tre malviventi per mettere a segno il colpo. Con un’azione fulminea sono riusciti ad arraffare la merce dietro al bancone ( sigarette e biglietti del Gratta e Vinci): “avevano un lenzuolo e hanno buttato tutto là dentro, come fosso un fagotto” spiega Roberta, che sospetta che si tratti di qualcuno che sapeva bene cosa cercare, poichè il “nuovo carico di sigarette” era stato fatto solamente ieri.

“Il locale è distrutto – racconta Roberta -. Quando sono arrivata sono rimasta esterrefatta. Non siamo ancora riusciti a quantificare il furto, ma certamente i danni si aggirano intorno ai 10mila euro”.