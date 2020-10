Coronavirus a Ravenna: 96 positivi, 62 con sintomi. Ottobre si chiude con 1.197 casi complessivi più che nel trimestre marzo-maggio

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 31 OTTOBRE 2020 – In Emilia-Romagna si sono registrati 2.046 nuovi casi di positività, con quasi 19 mila tamponi con una media di 10,7 tamponi positivi ogni 100 (erano 1.763 ieri i positivi con oltre 17.500 mila tamponi e con una media di 10 tamponi positivi ogni 100). Dei nuovi positivi, sono 963 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei positivi di è 44,4 anni.

I CASI ATTIVI – I casi attivi sono 23.213 (+ 1.794 sul giorno precedente).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Sono 21.865 (+ 1.722 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva diventano 125 in tutto il territorio regionale (+ 6), e sono così distribuiti: 7 a Piacenza (-2 rispetto a ), 11 a Parma (+1), 7 a Reggio Emilia (dato invariato), 25 a Modena (+10), 42 a Bologna (-4), 3 a Imola (dato invariato), 8 a Ferrara (+1), 5 a Ravenna (dato invariato), 5 a Forlì (-1), 4 a Cesena (+1) e 8 a Rimini (stesso dato di ).

LE PERSONE RICOVERATE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid sono 1.223 (+ 66).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite salgono a 27.997 (+ 233). I DECESSI – Purtroppo, si registrano 19 nuovi decessi: 7 in provincia di Bologna (2 donne di 91 e 94 anni e 4 uomini di 84, 90, 92 e 97 anni, più 1 donna di 83 anni a Imola), 6 in provincia di Modena (2 donne di 84 e 87 anni e 4 uomini di 85, 89, 90 e 94 anni), 2 in provincia di Piacenza (2 uomini di 90 e 93 anni), 2 in provincia di Ferrara (1 donna di 73 anni e 1 uomo di 88), 1 a Cesena (un uomo di 65) e 1 a Rimini (una donna di 88 anni). Dall’inizio dell’epidemia i morti complessivi in Emilia-Romagna sono 4.631. I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

11.825 a Bologna e Imola (+ 522, di cui 210 sintomatici)

a 8.690 a Reggio Emilia (+ 367, di cui 278 sintomatici)

a 8.056 a Modena (+ 322, di cui 179 sintomatici)

a 7.100 a Piacenza (+ 191, di cui 61 sintomatici)

a 5.771 a Parma (+ 122, di cui 83 sintomatici)

a 4.627 a Rimini (+ 178, di cui 82 sintomatici)

a 3.002 a Ravenna (+ 96, di cui 62 sintomatici)

a 2.584 a Ferrara (+ 122, di cui 37 sintomatici)

a 2.390 a Forlì (+ 75, di cui 56 sintomatici)

a 1.796 a Cesena (+ 51, di cui 35 sintomatici)

Il mese di ottobre si chiude in provincia di Ravenna con 1.197 casi di positività, più del doppio rispetto al marzo scorso quando i casi furono complessivamente 579. La media di ottobre è stata 38,6 nuovi contagiati ogni giorno, con una decisa impennata nella seconda parte del mese.

Informativa sui nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia di Ravenna aggiornata al 31 ottobre

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 96 casi: 52 maschi e 44 femmine; 34 asintomatici e 62 con sintomi; 92 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati. Nel dettaglio: 40 da contact tracing; 39 per sintomi; 7 per test volontari; 4 per categorie professionali; 6 per test ricovero. non sono stati comunicati decessi. Si è inoltre verificata 1 guarigione clinica. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate sono 3.002, aggiornati alla mattinata di :