Circa 200 persone hanno preso parte al flash mob “SporTiamo” odierno, organizzato dai dipendenti e collaboratori della piscina di Faenza a Piazzale Pancrazi. A loro si sono unite anche associazioni sportive di danza per far sentire la propria voce e sensibilizzare tutti sull’importanza del fare attività sportiva. Lo sport è salute, è vita, è un diritto, non è qualcosa di superfluo, questi i commenti principali dei partecipanti all’incontro. Un evento – dichiara Valentina Minichillo organizzatrice del flash mob – per ribadire il ruolo centrale che ha l’attività sportiva in ambito lavorativo, educativo e sociale.

