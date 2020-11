L’adesione di Sangiorgi del MEI di Faenza e del Coordinamento Nazionale StaGe! allo sciopero Cgil, Cisl e Uil

Giordano Sangiorgi, patron del MEI di Faenza, ha portato l’adesione del Coordinamento Nazionale StaGe!, che raccoglie oltre 50 associazioni della filiera delle piccole imprese della musica e dello spettacolo dal vivo, ai Sindacati Cgil, Cisl e Uil Spettacoli e Comunicazione ieri a Bologna per lo sciopero nazionale dello spettacolo in 16 piazze d’Italia con la richiesta di istituire un Tavolo Permanente di Musica e Spettacolo al Mibact oltre alle tante richieste per il settore come i ristori immediati, i bandi, un tavolo con la Rai, una lotta ai giganti del web.

Dai ballerini ai gestori di circo e luna park, insieme ad attori, musicisti, organizzatori, artisti di strada, sarti di scena. Erano un migliaio, secondo i sindacati di categoria, i lavoratori del mondo dello spettacolo che sono scesi in piazza in mattinata anche a Bologna, oltre alle altre 15 città in Italia, con un presidio sotto la Prefettura organizzato nell’ambito della mobilitazione nazionale ‘L’assenza spettacolare’, contro l’ultimo Dpcm che ha nuovamente fermato cinema, teatri ed eventi culturali. “Più cultura, meno paura” si leggeva su uno dei cartelli e striscioni esposti in piazza Roosevelt da rappresentanti del Circo di Mosca, lavoratori del Teatro Comunale di Bologna, ballerine dell’Associazione Danza Emilia-Romagna e altri lavoratori del settore. Una delegazione dei manifestanti, rappresentati dai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom, è stata ricevuta dalla Prefetta di Bologna, Francesca Ferrandino. Al presidio c’era anche l’attore Alessandro Bergonzoni: “Teatro e cinema sono terapie intense, con tutto il rispetto per chi sta male e soffre – ha detto – teatro e cinema sono una questione di anima non solo di commercio, ascoltateci”.

Ecco il link per seguire l’intervento di Giordano Sangiorgi del MEI: https://www.facebook.com/giordanosangiorgi/videos/3588816744507748

CONSEGNATI I DIPLOMI DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP GIOVANI TALENTI DELL’EMILIA-ROMAGNA A CURA DEL MEI A SARA ZACCARELLI E PIOGGIA NOISE

Si è concluso nel rispetto delle norme di contrasto al Covid 19 alla Casa della Musica di Faenza il Workshop dei Giovani Talenti dell’Emilia-Romagna a cura di Materiali Musicali e realizzatosi con la collaborazione del MEI supportato dalla Legge triennale sulla Musica della Regione Emilia-Romagna. Sono stati consegnati i diplomi di partecipazione a Sara Zaccarelli originaria di Loiano ma prodotta dal faentino Giovanni Versari e ai faentini Pioggia Noise, una crew di giovani ventenni tra trap, musica d’autore ed elettronica, vincitori del contest, che hanno realizzato un workshop che li ha visti incontrare anche il grande produttore e musicista Gianni Maroccolo e la cantante Roberta Giallo per un corso di grande livello. A fine Sara Zaccarelli, dopo essere stata tra i finalisti di Sanremo Giovani, con il suo progetto NHUDA che vede coinvolti grandi musicisti della scena indie italiana come Giulio Ragno Favero, uscirà con il suo vinile, mentre i Pioggia Noise usciranno con il loro cd 3×1 che presenterà gli artisti Zero Paga, Ale di Loto e Giacomo Ambrosini.