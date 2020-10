Matteo Salvini blocca l’avvocato Andrea Maestri su Twitter

L’avvocato Andrea Maestri contro il leader della Lega Matteo Salvini. O forse il contrario. Scrive l’avvocato ravennate su Facebook: “egli, anzi esso blocca me! Il seminatore di odio per parola e per decreto, il rimescolatore di ignoranza, il fautore del razzismo istituzionale, l’istigatore, il 49 milioni di volte incapace ex ministro dell’interno… lui, proprio lui, anzi esso blocca me!!!” Che cosa è accaduto? È successo che Maestri è stato bloccato da Salvini su Twitter. E Maestri pubblica infatti l’immagine con cui la pagina ufficiale Twitter di Matteo Salvini lo ha bloccato, che recita così: @matteosalvinimi ti ha bloccato, perciò non puoi né seguire @matteosalvinimi né visualizzare i suoi Tweet. Salvini che usa in modo magistrale i social grazie al suo staff chiamato “La Bestia” stavolta gioca in difesa e sui social si “difende” dalle incursioni dell’avvocato Maestri, già esponente della sinistra radicale e oggi paladino dei diritti degli immigrati e delle battaglie contro ogni rigurgito neofascista e neonazista. Un segno di debolezza da parte del leader leghista. Molti i commenti degli amici di Maestri, con cui essi salutano l’accaduto come un atto “liberatorio”. Per Maestri, non per Salvini.