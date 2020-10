Il 118 Romagna Soccorso segnala un grave incidente questa mattina 31 ottobre intorno alle 9.00 a Ravenna, nel parcheggio del centro commerciale Esp. Per cause in via di accertamento un motociclista ha perso il controllo della moto ed è stato sbalzato dal mezzo. Nell’impatto ha riportato ferite gravi ed è stato soccorso e ricoverato in codice 3 all’Ospedale di Cesena. Si sa solo che si tratta di un giovane di 18 anni.

