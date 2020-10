Unione Bassa Romagna: la Polizia intercetta i ladri in fuga, il ringraziamento dei sindaci Davide Ranalli e Daniele Bassi

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli e il vicepresidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Daniele Bassi, delegato per la Sicurezza, si complimentano con gli agenti della Polizia di Stato di Lugo per l’azione compiuta nella notte di 29 ottobre ai danni di una banda di ladri. La Polizia di Lugo, nella serata giovedì 29 ottobre, ha intercettato infatti due auto risultate rubate (una il 22 ottobre a Bondeno, l’altra pochi minuti prima a Ravenna). In entrambe le circostanze i due veicoli erano stati sottratti ai legittimi proprietari in occasione di altrettanti furti in abitazione. I poliziotti sono riusciti ad individuare i due veicoli rubati attraverso il sistema di controllo varchi stradali Selea. Le due auto sono state intercettate a Lugo, in via Piratello, e dopo un inseguimento le stesse sono state abbandonate dai rispettivi conducenti, che sono riusciti a darsi alla fuga. All’interno di una delle due auto sono stati rinvenuti arnesi da scasso e diversi profumi sottratti dall’abitazione ravennate. Le due autovetture sono state sequestrate per essere poi restituite ai legittimi proprietari.

“Ancora una volta le forze dell’ordine dimostrano la loro estrema competenza e professionalità nel tutelare la nostra sicurezza – hanno dichiarato i sindaci Ranalli e Bassi -. Lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo: la Bassa Romagna è un territorio ostile a chi delinque. Il sistema di varchi che abbiamo introdotto ci consente infatti di tutelare gli accessi stradali e intercettare i veicoli irregolari, tra i quali appunto quelli rubati. Non è dunque un caso che i ladri abbiano finito qui la loro corsa. Ora ci auguriamo che, grazie alle indagini che seguiranno, possano essere individuati e consegnati alla giustizia. Ringraziamo gli uomini e le donne della Polizia di Stato per questa esemplare operazione, che ha consentito anche il recupero di una parte della refurtiva, nonché tutte le forze dell’ordine e la nostra Polizia Locale per il quotidiano impegno profuso nell’assolvere il proprio dovere”.