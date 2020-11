E’ morto Sergio Drei, volto storico del Palio di Faenza

Ne dà notizia il Sindaco Massimo Isola: “oggi è venuto a mancare Sergio Drei, volto storico del Palio di Faenza, manifestazione c’è ha vissuto prima come cavaliere e dopo come rappresentante dei cinque Rioni nella Commissione di Pista. Aveva corso i Pali del 1973-74-75-76 vincendo nell’anno 1975 a Milano Marittima. Il Comitato per il Niballo e l’Amministrazione comunale, ricordandone il forte legame con le manifestazioni del Niballo, si uniscono con cordoglio al dolore della famiglia”