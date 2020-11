Non solo Dpcm: la comunità Nigeriana di Ravenna scende in piazza "per i 69 giovani uccisi in patria"

Non solo Dpcm: “in seguito all’uccisione di 69 giovani Nigeriani da parte della polizia Nigeriana durante la rivolta sociale proprio contro il metodo repressivo adottato dalla polizia”, ieri anche a Ravenna – come in tante città d’Europa – la comunità Nigeriana guidata da suo Presidente Friday Heathrow è scesa in piazza del Popolo “per indignarsi, sensibilizzare e denunciare presso la popolazione ravennate ed alle istituzioni le atrocità che per colpa del governo Nigeriano i loro cari sono costretti a subire in patria, in particolare il massacro di questi 69 giovani innocenti tutto ciò nel silenzio assoluto della comunità europea ed internazionale”.

Nel portare “il proprio sostegno ed un abbraccio affettuoso alla comunità Nigeriana di Ravenna”, il presidente dell’Associazione di Volontariato Il Terzo Mondo ODV Charles Tchameni Tchienga, oltre a ringraziare Ravenna “per essere da sempre una città accogliente che sta a fianco agli migranti con le lacrime agli occhi per le famiglie in lutto in Nigeria”, ha sollecitato “l’impegno delle istituzioni e della società civile ravennate a sfruttare i canali della diplomazia e della cooperazione internazionale per trasmettere a chi di dovere in Nigeria le grida e le angosce della comunità Nigeriana di Ravenna per questi crimini, nonché per il dolore delle famiglie di questi 69 giovani uccisi in patria dalla Polizia Nigeriana”. Per Tchienga “è stata una manifestazione pacifica, emozionante, organizzata dalla comunità Nigeriana di Ravenna di cui il gentilissimo presidente Friday Heathrow ha preso tutte le disposizioni per far sì che tutto venisse svolto nel pieno rispetto delle regole e delle norme anticovid-19″.