Ravenna. Auto danneggiate, uova contro le case e fioriere a pezzi: dagli “scherzi” di Halloween al vandalismo

Come segnalato poco fa sulla pagina Ravenna Sos Chat – aiutiamo le Ffoo, pare che ieri sera nella zona del quartiere San Biagio non sia stato un Halloween particolarmente piacevole per alcune vie: ci sono stati “danneggiamenti di auto in zona Cilla-Zalamella” spiegano sulla pagina, specificando che “questa mattina la Polizia ha posizionato dei bigliettini sulle auto danneggiate dopo le varie denunce in Questura”; in via Salietti poi ignoti hanno tirato delle uova contro le case, mentre in via Bargigia è stata ritrovata “una strage di vetri in strada e fanali rotti delle auto parcheggiate”. Altri utenti segnalano danneggiamenti anche in via Rotta, nella zona del Bar Germano, e in via Guiccioli.

Non solo il quartiere San Biagio pare essere stato preso di mira nella notte, però, ma anche il centro storico di Ravenna: segnalati su Ravenna sos CHAT Esercenti atti vandalici anche in piazza del Popolo e via Rasponi. In particolare, i vandali si sono accaniti contro il Bar Nazionale in piazza del Popolo, che sentito al telefono ci conferma l’accaduto: “hanno distrutto una delle nostre belle fioriere” dichiara la titolare, che ha fatto apposita denuncia ai vigili urbani.