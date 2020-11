Ravenna. Volontari AN Carabinieri nei luoghi di affollamento: “Qualcuno non voleva indossare la mascherina”

Sabato scorso è stato un sabato speciale a Ravenna con l’Associazione Nazionale Carabinieri: sono state tante le attività di volontariato svolte dai volontari, infatti:

Alle ore 07:40 – alla Scuola Don Minzoni di Via Cicognani – Due volontari hanno proceduto al transennamento della Tratto di Via Cicognani tra la Via Dorese e la Via Dradi per permettere a studenti e genitori di sostare in un ‘area protetta prima di entrare a scuola. I volontari sono intervenuti più volte per far rispettare il distanziamento e l’uso delle mascherine e scoraggiare un gruppo di ragazzi dal passarsi di bocca in bocca una bibita energizzante. Primo ingresso alla scuola ore 08:00 – secondo ingresso ore 09:00. I volontari sono rimasti fino alle 09:10.

Ore 07:50: un volontario alla scuola “RANDI” di Via Marconi e uno alla Pascoli di Sant’Alberto, hanno assistito gli studenti agevolando il loro transito sulle strisce pedonali antistanti le scuole.

Ore 08:00 – SERVIZIO STRAORDINARIO, ad opera di 5 volontari, presso gli uffici postali di piazza Garibaldi,Via Bovini – Ravenna 1, Via Carducci – Ravenna 2, Via Ravegnana – Ravenna 3 e Via Pola – Ravenna 4 per evitare code e assembramenti, facendo rispettare la fila e il corretto uso della mascherina – che, ricordano, deve coprire anche il naso! – in occasione dell’erogazione delle pensioni: giorni 29 – 30 – 31ottobre e 2 novembre. Grande soddisfazione e ringraziamenti espressi più e più volte dai dirigenti, impiegati e impiegate per “l’utile e professionale servizio”

Ore 09:00 – SERVIZIO MERCATO Via Sighinolfi. 5 volontari ( Maurizio, Massimo, Maria Lidia e Rosa) coordinati dalla giovane Giulia Acampora, hanno svolto servizio di assistenza, prossimità e di prevenzione di reati contro la persona e il patrimonio: “Durante il servizio il mercato cittadino risultava molto frequentato, con maggiore affluenza di persone verso le ore 11. Nel complesso, notavamo che le disposizioni anti contagio da covid19 venivano rispettate; in qualche occasione ricordavamo ai cittadini di indossare correttamente la mascherina o di distanziarsi maggiormente gli uni dagli altri, soprattutto in corrispondenza delle bancarelle di abbigliamento. Osservavamo la ormai consueta presenza delle famiglie rom che stazionavano con due camper nel parcheggio lato via Berlinguer, salvo poi aggirarsi tra le bancarelle nel corso della mattinata. Verso le ore 11.30 ci accorgevamo che uno dei due mezzi in sosta non vi era più, ma poco distanti dall’altro, vi erano vari rifiuti gettati in terra e sparsi tra gli stalli per le auto, perlopiù oggetti di uso comune abbandonati e cartoni”.

“Due ragazze, – continuano i volontari – visibilmente infastidite, ci rappresentavano che i rom bussavano ai vetri delle macchine all’interno del parcheggio per chiedere qualche moneta, condotta che tuttavia noi non osservavamo direttamente. Soccorrevamo una signora anziana che improvvisamente si sentiva svenire: la facevamo sedere e tranquillizzare, tuttavia la donna rifiutava l’intervento del 118. Dopo qualche minuto, ripresasi visibilmente, l’affidavamo alle cure del marito, lì presente. Nel corso della mattinata, aiutavamo anche un signore anziano a ritrovare l’automobile poiché non ricordava dove l’avesse parcheggiata. Verso le ore 11.15 ci veniva indicata, da un ambulante, una bombola del gas riversa a terra e parzialmente occultata da un contenitore di plastica nel lembo erboso che delimita il parcheggio di via Berlinguer. Informavamo subito il comando vigili del fuoco, i quali ci suggerivano di sorvegliare la zona e poco dopo intervenivano per la rimozione. Nel corso del servizio, notavamo altresì la presenza, sul manto stradale occupato dalle bancarelle, di vari dislivelli che a nostro modesto avviso possono costituire pericolo di inciampo per gli utenti”.

ORE 12:40 – SERVIZI uscita scuole : Due alla Don Minzoni, uno alla Randi e uno a Sant’Alberto: “Nessun problema riscontrato” raccontano i volontari.

ore 13:50 , dopo aver prestato servizi alle poste, un volontario mentre rientra a casa ha assistito alla cessione di sostanze stupefacenti. Annotata targa e effettuate fotografie, le ha inoltrate alle forze di Polizia.

Ore 16:00 – 6 volontari divisi in tre copie hanno pattugliato le vie del centro, la zona Piazza Caduti, San Francesco e Kennedy, quartiere Sant’Agata, piazza dei Caduti e Arcivescovado, Zona stazione, giardini Speyer e isola San Giovanni, con compiti di osservazione, segnalazione e prossimità. Anti degrado, prevenzione spaccio sostanze stupefacenti tra giovani e giovanissimi e far rispettare le ordinanze comunali (consumo alcolici i lattina o vetro e passaggio in Via Cairoli con le bici a mano). Assistenza e informazioni ai turisti.

Fine servizio ore 18:40 senza particolari criticità. “Durante il servizio pomeridiano – concludono i volontari – il centro risultava affollato da persone che rispettavano le regole, su tutto il servizio si sono riscontrate 21 giovani con mascherina abbassata, che al momento del richiamo la hanno indossata immediatamente, una signora con il cane ha contestato l’utilizzo della mascherina ma abbiamo fatto opera di convincimento dalla fine la ha messa, un anziano non voleva metterla ma con il dialogo siamo riusciti a convincerlo. Un signore di una certa età ha lamentato che il caffè Italia alle 18.08 fosse ancora aperto e voleva che lo multassimo lamentando il fatto insistentemente e gli abbiamo fatto notare che comunque stavano facendo pagare,2 tavoli e si erano già accinti alla chiusura”.