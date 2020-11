Secondo flash mob a Faenza: in tanti in Piazza del Popolo per supportare danza, ginnastica e palestre

Poche ore dopo il flash mob “SporTiamo”, organizzato dai dipendenti e collaboratori della piscina di Faenza a Piazzale Pancrazi, ieri 31 ottobre a Faenza si è svolto un secondo flash mob, questa volta in Piazza del Popolo, dove dalle 18 in poi si sono radunati titolari e fruitori di palestre, scuole di danza e ginnastica, per far sentire la propria voce e manifestare il dissenso alle nuove misure restrittive contenute del Dpcm del 24 ottobre. La manifestazione, organizzata da privati, ha visto un gran numero di persone radunate in piazza: diversi gli interventi, sia parlati che ‘danzanti’, come si può vedere dal video.

Video di Gianni Zampaglione