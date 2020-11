Altri due decessi collegati al Coronavirus nella struttura per anziani di Alfonsine

Riccardo Graziani, Sindaco di Alfonsine, nel suo quotidiano aggiornamento su Facebook ieri sera 1° novembre ha dato purtroppo notizia di due nuovi decessi attribuibili al Covid nella casa di riposo Boari di Alfonsine. “Altra giornata molto difficile per la nostra città, essendomi stato comunicato il decesso di due ospiti della cra Boari, già ricoverate in ospedale. Alle famiglie porgo le mie condoglianze ed il cordoglio dell’amministrazione comunale. – scrive Graziani – Per quanto riguarda i tamponi effettuati ieri presso la Cra Boari, siamo in attesa dei risultati. Al di fuori della Cra, sono state riscontrate ulteriori 6 positività: tutte persone sintomatiche, di eterogenee fasce di età, ma senza necessità di ricovero ospedaliero. Ma la tendenza emerge anche guardando i livelli istituzionali superiori. Ora diviene ancor più necessario attenersi alle indicazioni dei medici per limitare un fenomeno che ha nuovamente assunto proporzioni ragguardevoli. L’Ausl e tutte le amministrazioni monitorano ogni evoluzione della situazione.” Con questi due casi, salgono a 5 i deceduti per le conseguenze del Covid nella struttura di Alfonsine. I due casi non sono stati ancora riportati nel bollettino quotidiano dell’Assessorato regionale alla Sanità.

Intanto nel suo report quotidiano su Facebook il Sindaco di Lugo Davide Ranalli ha ricordato che nell’Ospedale della città sono ricoverati 52 pazienti nel reparto Covid e 5 in terapia intensiva. Nessuno è in terapia semi-intensiva.

Il Resto del Carlino Ravenna oggi in edicola riporta poi la notizia di 6 casi diagnosticati al Maria Cecilia Hospital di Cotignola: due medici, due infermieri e due addetti alle pulizie i positivi al Covid. Sono tutti in quarantena in isolamento domiciliare.

Sul fronte scuola, come riportano i quotidiani oggi in edicola, si segnala in particolare una classe in quarantena all’Istituto Ginanni di Ravenna – con tamponi ad alunni e docenti – dopo la scoperta di un caso di positività; stessa situazione alla scuola materna paritaria Il Pettirosso di Porto Fuori.