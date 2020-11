Furto al bar della Rocca Brancaleone di Ravenna. Nella notte porta sfondata e cassa svuotata

“Svegliarsi di notte con la porta sfondata e la cassa svuotata è faticoso. È faticoso sfogliare le riprese delle telecamere e vedere la persona che sfonda quella porta e viola quel parco, incurante della fatica che è costato prendersi cura della rocca Brancaleone negli ultimi 20 mesi”. Queste le parole pubblicate sulla pagina facebook del cocktail bar Brancaleone, locale all’interno del parco della Rocca Brancaleone di Ravenna. Nella notte appena trascorsa un malvivente ha sfondato la vetrata, riuscendo a portare via il fondo cassa.

“Non c’è pensiero di vendetta verso una persona che non conosciamo e di cui non conosciamo la superficialità o la disperazione ma la rabbia abbonda” commentano i titolari del bar, ringraziando per il sostegno Carabinieri e Colas vigilanza. “Apriamo ugualmente perché è importante mantenere la rocca pulsante” concludono.