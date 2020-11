Lugo: nessuna cerimonia pubblica per il 4 Novembre, deposte in forma riservata le corone in omaggio ai caduti

In segno di omaggio ai Caduti di tutte le guerre in questi giorni il presidente dell’Unuci Lugo Renzo Preda e il presidente della Squadriglia del Grifo Mauro Antonellini hanno deposto, senza cerimonia, le corone d’alloro di fronte ai 23 monumenti, cippi e lapidi commemorativi in tutto il territorio lughese, frazioni comprese. Nei prossimi giorni sarà deposta, sempre in forma riservata, anche una corona di fronte al monumento a Francesco Baracca.