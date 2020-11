Corso in preparazione al concorso per Agente di Polizia Locale in Romagna

In vista del concorso per 10 posti di Agente di Polizia Locale Cat. C , bandito dal Comune di Cesena e per il prossimo bando di concorso della Provincia di Ravenna per la medesima qualifica professionale – da cui altri enti locali del territorio potranno convenzionarsi per procedere ad assunzioni – laCisl FP Romagna organizza un corso in preparazione ai concorsi .

Trattandosi di una selezione che riveste particolare interesse, la Cisl FP Romagna ha programmato 10 lezioni a partire dal 23 di novembre, attraverso apposita piattaforma online. Un percorso formativo in preparazione al concorso con docenti esperti nelle materie inerenti alle prove selettive e con predisposizione di apposito materiale didattico. Gli argomenti del corso, illustrati da docenti di comprovata esperienza nel settore, verteranno sulle principali materie previste dai bandi di concorso. Il calendario delle lezioni definitivo verrà divulgato non appena ne sarà ultimata la definizione in accordo con i relatori.

Ai partecipanti verrà fornito il materiale di studio che i docenti metteranno a disposizione e potranno usufruire della convenzione riservata agli iscritti per l’acquisto a prezzi agevolati dei volumi della casa editrice specializzata Simone.

Per informazioni e iscrizioni, scrivere una mail o messaggio WhatsApp a: per il territorio di Ravenna – Manuela Drudi fp.ravenna@cisl.it 334 6880332. Per il territorio di Forli e Cesena – Martina Castagnoli m.castagnoli@cisl.it 339 8389955. Per il territorio di Rimini – Giuseppe Bernardi giuseppe.bernardi@cisl.it 328 7543996 www.facebook.com/cislfpromagnacislfp_romagna.