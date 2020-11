Faenza: 8 casi di positività all’Istituto comprensivo Europa, tutti senza sintomi

Giornata difficile ieri 2 novembre all’Istituto comprensivo Europa di Faenza. Con almeno 8 casi di positività fra ragazzi e insegnanti di varie strutture. Lo ha riferito lo stesso Sindaco di Faenza Massimo Isola in un suo report su Facebook. “In una giornata in cui Faenza registra 22 nuovi positivi al Covid, dopo che nei giorni precedenti la media era stata di 18 casi al giorno, per un totale di 546 positivi dall’inizio della pandemia, desidero mettervi al corrente della situazione particolare che si è creata all’Istituto comprensivo Europa. ⁣- scrive Isola – Per il contesto non facile in cui bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti e personale stanno svolgendo il loro fondamentale servizio, credo che la scuola meriti la massima attenzione da parte di tutta la comunità faentina.⁣ In una classe 5^ della primaria Don Milani si sono registrati 5 casi di bambini positivi, una catena di contagio iniziata nell’ambito familiare di uno di questi alunni, quindi al di fuori del contesto scolastico. L’AUSL Romagna ha immediatamente disposto la quarantena per tutta la classe fino al 9 novembre e la scuola la didattica a distanza che partirà già domattina.⁣ Nello stesso plesso scolastico, due insegnanti di due classi seconde sono anch’esse risultate positive. Al momento non è stata disposta alcuna quarantena, in attesa dell’esito dei tamponi previsti per domani attraverso la modalità drive-through a cui sono stati invitati alunni e familiari di queste due classi.⁣

Inoltre è risultato positivo un alunno di una classe delle medie Europa. Anche in questo caso l’Asl sta contattando e invitando le famiglie a recarsi a fare il tampone.⁣ La cosa più importante: rassicuro che bambini e insegnanti stanno tutti bene!⁣ Occorre aggiungere che sono già diversi i singoli casi di positività nelle nostre scuole ma ogni situazione è valutata caso per caso. L’origine dei contagi e l’esito dei tracciamenti dei contatti possono portare le autorità sanitarie a provvedimenti diversificati.⁣ – conclude il Sindaco – Nessuna sorpresa perciò se siamo al corrente di casi in cui si è agito in un modo mentre in una situazione in apparenza analoga si è valutato di procedere diversamente⁣.”