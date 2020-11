Ravenna, Lugo, Alfonsine: oltre 160 positivi in tre strutture per anziani negli ultimi 10 giorni

Sono cinque le strutture per anziani attualmente in sofferenza in provincia di Ravenna. Decine i contagiati dal virus: 171 persone, di cui 116 ospiti e 56 operatori. Sette le persone finora decedute. Il Resto del Carlino edizione di Ravenna oggi in edicola fa un riassunto della situazione, struttura per struttura. Nella Cra Pallavicini-Baronio di Ravenna finora sono risultati quasi 50 casi di positività, 28 casi fra gli ospiti (su 80) e 21 fra gli operatori (su 44). Ieri è arrivato l’esito dei nuovi tamponi, con 8 nuove positività fra gli operatori e 3 fra gli ospiti. Qui si è registrato anche il decesso di 2 persone. Alla Cra Boari di Alfonsine ieri sono emersi altri 2 anziani positivi, mentre non c’è stato nessun nuovo caso fra gli operatori. Complessivamente nella struttura finora sono risultati 44 positivi fra gli ospiti e 17 fra gli operatori. Alla Boari finora si sono registrati 5 decessi. Un’altra struttura duramente colpita è la Cra don Carlo Cavina di Lugo dove i contagiati dal virus sono saliti a 36 fra gli ospiti e 16 fra gli operatori. Infine non ci sono nuovi casi alla Cra Santa Chiara di Ravenna dove finora sono stati scoperti 6 ospiti positivi e alla Cra San Rocco di Fusignano dove una decina di giorni fa emersero 3 casi positivi.