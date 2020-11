Realizzata la duna di protezione dalle mareggiate sulle spiagge cervesi

Come tutti gli anni la Cooperativa bagnini di Cervia ha realizzato la duna di sabbia lunga 9 km sulle spiagge che comprendono Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata come barriera a protezione delle mareggiate. Un’operazione indispensabile che si ripete da più di 30 anni per preservare gli stabilimenti balneari, il lungomare e le zone urbanizzate in prima linea, un vero e proprio “muro” eretto in tempi record a ottobre, prima delle mareggiate, con un investimento annuale di circa 300.000 euro totalmente a carico della Cooperativa.

A questa cifra si aggiunge un contributo per alcuni tratti di spiaggia libera di Milano Marittima e Cervia. Un impegno che è unico in Italia in termini di investimento privato su una strutturazione che ha funzione pubblica. In altre località, vicine a Cervia, infatti, il costo è mitigato da contributi pubblici o è a totale carico della Pubblica Amministrazione.

Le caratteristiche della duna – altezza, dimensione, larghezza base, ecc. – sono autorizzate, e quindi vagliate, dal Comune di Cervia e dalla Regione Emilia Romagna. 45 sono i giorni di realizzazione che comprendono anche le operazioni di livellamento, 10 sono le macchine operatrici utilizzate dal personale esperto (nel tratto di spiaggia a nord di Milano Marittima le operazioni sono più complesse perché la spiaggia è più colpita dall’erosione del mare).

“Anche quest’anno la Cooperativa bagnini ha realizzato la duna, una spesa che incide sui bilanci e che è diventata negli ultimi 30 anni “ordinaria” – afferma Fabio Ceccaroni presidente della Cooperativa –. Il costo è, quasi nella totalità, sostenuto dai nostri soci ed è sempre più alto per via delle sempre più frequenti e devastanti mareggiate. Possiamo affermare che la Cooperativa oggi svolge funzioni di protezione civile perché le mareggiate riguardano territori che vanno ben oltre i confini della spiaggia vista la sua utilità di difesa della città e nello specifico del lungomare, degli alberghi, degli immobili, delle attività commerciali e attività dei privati, del Circolo nautico, ecc”.