Ancarani: io disubbidisco al coprifuoco, non siamo in guerra. De Pascale: rileggiti l’Articolo 16 della Costituzione

Un interessante “sipario” è andato in scena su Facebook fra Alberto Ancarani, avvocato consigliere e capogruppo comunale di Forza Italia, nonché vice commissario regionale del suo partito, e il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale. Ancarani protesta per il “coprifuoco” alle 22, lo ritiene sostanzialmente illegittimo e dice che non lo rispetterà. Il primo cittadino gli ricorda l’Articolo 16 della Costituzione che pone dei limiti “per motivi di sanità o di sicurezza” alla libertà di circolazione delle persone. Poi, come sempre su Facebook, il dibattito si è esteso e dilatato, coinvolgendo molte persone e argomenti. Ma ecco il botta e risposta.

Scrive di getto Alberto Ancarani sul suo profilo Facebook: “Finché siamo in tempo di pace io non intendo rispettare alcun coprifuoco. Conte, se vuole istituire un coprifuoco, faccia votare dal Parlamento lo stato di guerra e istituisca la legge marziale. Per quanto mi riguarda, distanziato da chiunque e con la mascherina, uscirò di casa e vi farò rientro all’ora che più mi aggrada.” Ancarani cita la notizia Ansa di poco prima che anticipa i contenuti del Dpcm: “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’ o per svolgere attivita’ o usufruire di servizi non sospesi”. E’ quanto si legge in una prima bozza, ancora provvisoria, del Dpcm che il governo discute con le regioni prima del varo” (ANSA).

Ad Ancarani risponde il Sindaco Michele de Pascale citando l’Articolo 16 della Costituzione: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.”

Ancarani risponde prontamente a Michele de Pascale: “Mi è molto noto il primo comma dell’articolo 16. Ma il concetto di limitazione possibile è molto discutibile sia per l’estensione del tipo di limitazione sia per il mezzo con cui viene fatto, ovvero un dpcm. Prima o poi la Corte Costituzionale se ne occuperà. Spero grazie a un mio ricorso.”

Il Sindaco allora replica: “Alberto Ancarani la cosa grave è che i primi dpcm sono stati adottati in assenza di un atto avente forza di legge. Ora da un punto di vista costituzionale, grazie anche ai moniti di Mattatella, tutto penso sia in regola.”

Successivamente con un altro post Ancarani ritorna sul tema: “Lo ripeto, il covid esiste. Tutti dobbiamo avere comportamenti che non contribuiscano a diffonderlo e tutti rischiamo di contrarlo, il sottoscritto per primo. Stare distanziati e usare i presidii è fondamentale e personalmente lo faccio e continuerò a farlo finché non ci saremo liberati di questa emergenza. Ma la libertà degli individui è un bene intangibile che non può essere messo in discussione in tempo di pace per nessun motivo. Se quando ci viene negata nessuno se ne lamenta, quale sarà il limite per farcela togliere la prossima volta?”