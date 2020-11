Cotignola: IV Novembre, deposte le corone ai caduti in forma riservata e senza cerimonia

Nel rispetto dei provvedimenti connessi all’emergenza sanitaria e delle indicazioni ricevute dalla Prefettura, la Commemorazione ai Caduti prevista per oggi, 4 novembre, a Cotignola e Barbiano, è stata annullata. Sono state comunque deposte le corone, a cura dell’Amministrazione comunale, senza cerimonia e in forma riservata: a Cotignola presso il lapidario della Chiesa del Pio Suffragio e presso il monumento ai Caduti di tutte le guerre nel cortile della Scuola primaria “Angeli del Senio”; infine a Barbiano presso il monumento ai Caduti. “Nonostante il difficile momento, come istituzioni abbiamo il dovere di celebrare le ricorrenze fondamentali della nostra storia repubblicana. Oggi celebriamo l’Unità Nazionale e le nostre Forze Armate che con il loro impegno traducono ogni giorno i valori costituenti in azioni concrete a servizio delle comunità.-” ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari.