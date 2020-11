Lugo, Casa di riposo don Cavina: troppi casi di Covid fra anziani e personale decimato, Sindaco e ASL decidono commissariamento

Dopo l’aggravamento della situazione Covid alla casa di riposo don Carlo Cavina di Lugo, dove in questi giorni scorsi si sono registrati decine di casi di positività tra gli anziani ospiti e gli operatori (forse più di 70 in complesso) il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, oggi 4 novembre in accordo con l’ASL Romagna ha deciso di commissariare la struttura “che non era più in grado di reggere”. Nella sua diretta Facebook il Sindaco ha dichiarato: “Ho firmato un’ordinanza di commissariamento della struttura. È stata una scelta sofferta e difficile ma, stante la situazione di estrema gravità e la necessità di tutelare gli anziani e gli operatori, in accordo con l’Ausl abbiamo deciso di agire così”. Il commissariamento significa che la struttura di Via Petrarca sarà ora diretta da personale specializzato dell’ASL che farà di tutto “per cercare di mantenere sotto controllo la situazione e per sostenere il personale decimato dai contagi”.

“È il momento della responsabilità, ma anche dell’assunzione di atti di forza necessari per ristabilire un ordine che purtroppo in questo momento della struttura non c’è. Abbiamo cercato di capire se la struttura poteva andare avanti con le proprie gambe, ma poi abbiamo visto che non era più possibile e abbiamo agito. In questo modo vogliamo tutelare una struttura alla quale la nostra comunità è molto legata. Abbiamo dialogato con i gestori e cercato di costruire con loro un percorso, ora dobbiamo cercare di sostenere le persone che vi lavorano e di garantire la strada verso la guarigione dal virus per i degenti, facendo in modo che sia il più serena possibile”.