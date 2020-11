Lugo, riconoscimento Avis a Luigi Governa, medaglia d’oro con rubino

Nell’ambito della cerimonia di donazione di un contributo da parte dell’Avis alla Società Schermistica Lughese è stata conferita a Luigi Governa la medaglia d’oro con rubino per i quaranta anni di costante e generoso impegno a favore della donazione del sangue. L’Avis, da sempre vicina al mondo dei disabili, ha voluto donare 1.000 Euro per il progetto paralimpico della società di scherma lughese, progetto che, nell’ottica dell’aiuto a chi è più debole, permetterà anche a chi è svantaggiato di praticare la scherma. Sarà necessario l’acquisto di una pedana speciale e di due carrozzine appositamente attrezzate; per questo è stata avviata una raccolta fondi a cui l’Avis lughese ha subito aderito.

In questo contesto è sembrato giusto premiare chi ha fatto della solidarietà uno stile di vita: a Luigi Governa, che da 40 anni opera nel volontariato e per la donazione del sangue, già Presidente, Vicepresidente, Responsabile attività associative e Presidente onorario, è stata conferita la medaglia d’oro con rubino. Tra la commozione dei presenti, Pasquale Montalti vicesindaco di Lugo con delega allo Sport, ha consegnato il riconoscimento a Governa come testimonianza del suo incessante e generoso impegno nel mondo del volontariato e dell’Avis in particolare.