Piangipane, “Una generazione fortunata” del 91enne Antonio Rambelli ha consentito donazione di materiale alla scuola

L’Associazione Il Trebbo di Piangipane comunica che la vendita del libro Una generazione fortunata scritto dal 91enne Antonio Rambelli nel 2019 ha consentito la donazione di materiale sanitario certificato e idoneo alla sanificazione di ambienti, rispettando i parametri Covid, indispensabile per la regolare apertura della scuola di Piangipane. La consegna è avvenuta da parte responsabili dell’associazione, Simone Finardi ed Agostino Rambelli, al Parroco di Piangipane don Dario che ha mostrato estrema gratitudine per la sensibilità soprattutto in questo complicato periodo.