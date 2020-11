Polizia locale di Ravenna: nuovi orari di ricevimento dell’Ufficio relazioni con il pubblico in via d’Alaggio

Da giovedì 5 novembre l’Ufficio relazioni con il Pubblico della Polizia locale di Ravenna, in via d’Alaggio n. 3, riceverà dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30. Telefonicamente il personale sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9 e dalle 14 alle 18, il sabato dalle 8 alle 9. Gli orari di rilascio dei contrassegni di riconoscimento per l’accesso alla ZTL e per la sosta nelle aree regolate da parcometro non subiranno variazioni e rimangono fissati dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso si potrà accedere all’ufficio solo indossando la mascherina, previa sanificazione delle mani e dopo che un addetto avrà provveduto alla misurazione della temperatura.