Dalla Regione 180mila euro per il progetto di riqualificazione di piazza Umberto Ricci a Massa Lombarda

Il progetto di riqualificazione e valorizzazione della piazza Umberto Ricci, presentato dal Comune di Massa Lombarda come previsto dalla legge regionale n.41 del 1997 per valorizzare il “centro commerciale naturale”, sarà finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per il 70% dell’importo totale. La Regione ha infatti valutato positivamente il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione della piazza e ha deciso di contribuire alla sua realizzazione con la percentuale di contributo più alta prevista. Dalla Regione giungeranno quindi 180mila euro sui 260mila totali previsti dal progetto.

Obiettivi prioritari del progetto sono il rilancio e la qualificazione dell’intera area e dell’insieme delle attività economiche in essa presenti. Partendo dal verde pubblico, il giardino di piazza Umberto Ricci, il progetto a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Massa Lombarda prevede la creazione di spazi più fruibili per l’aggregazione, per ospitare eventi culturali, al servizio di attività commerciali che ne facciano richiesta, iniziative legate al tempo libero e per i bambini. Sarà inoltre riqualificata la pista ciclo-pedonale in fregio alla piazza e valorizzati i camminamenti con l’inserimento di elementi di arredo urbano.

Soddisfatto il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi: “Siamo particolarmente soddisfatti per l’attenzione che ancora una volta la Regione ha riservato alla nostra progettualità, ritenuta seria e pertinente. Ci stiamo immediatamente attivando per giungere rapidamente all’affidamento della progettazione definitivo-esecutiva, ai rilievi dello stato attuale dell’insieme dell’area interessata dall’intervento e a un’analisi puntuale del verde pubblico, tutte attività propedeutiche all’avvio dei lavori, previsti durante il prossimo anno”.