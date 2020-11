Prosegue a Castel Bolognese “In cammino verso i diritti”. In piazza arriva il Gazebo della Pace

Venerdì 6 novembre dalle 10 alle 12 è in programma a Castel Bolognese la prima azione del progetto “In cammino verso i Diritti”, promosso dall’Unione della Romagna Faentina e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Nella piazza del mercato sarà presente il Gazebo della Pace per informare e sensibilizzare la cittadinanza sui temi dei diritti umani e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, firmata da 193 Paesi membri delle Nazioni Unite.

La cittadinanza, nel massimo rispetto delle normative di prevenzione anti Covid-19, potrà lasciare al gazebo una testimonianza, un segno, una riflessione o un invito a piccole azioni per contribuire ai traguardi che i Paesi firmatari dell’Agenda 2030 si sono prefissi.

Gli appuntamenti con il Gazebo della Pace proseguiranno fino alla fine del mese. Sabato 14 novembre dalle 10.00 alle 12.00 il gazebo sarà davanti al supermercato Despar – Famiglia, mentre nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00, si sposterà al Conad. Infine, sabato 21 novembre dalle 15.00 alle 17.00 il gazebo verrà ospitato nel chiostro comunale di Castel Bolognese.

Le iniziative del progetto organizzate in collaborazione con il Comune di Castel Bolognese prevedono anche un convegno dal titolo “Diritto al lavoro. Il caporalato e il badantato: violazione dei diritti individuali e collettivi”, che si terrà online il 28 novembre dalle 9.00 alle 12.00, e la Marcia dei Diritti e della Pace prevista per sabato 12 dicembre alle 10.00, per celebrare l’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In caso di maltempo la marcia sarà rinviata a sabato 19 dicembre.