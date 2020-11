Start Romagna, ecco le misure per rispettare capienza dei mezzi al 50% secondo il nuovo Dpcm

Da domani entrerà in vigore anche in Emilia-Romagna il DPCM pubblicato in gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, è previsto che i bus vedano scendere la capienza massima al 50%. A tale limite non sono soggetti gli Scuolabus. Start Romagna, in collaborazione con AMR, ha quindi analizzato in particolare lo schema del trasporto scolastico in vigore fino ad oggi e alla luce delle capienze misurate anche negli ultimi giorni ha provveduto ad alcune modifiche.

Già con le prime attivazioni della didattica a distanza la clientela sui bus era scesa intorno al 50-60%, ma sono state analizzate con attenzione tutte le linee più utilizzate per dirottare alcune corse bis, ora non più necessarie, su linee che resteranno piuttosto frequentate. Il monitoraggio rimarrà costante, soprattutto sulle linee dedicate ai lavoratori, sulle quali potrebbero essere dirottate altre corse bis.

Resta comunque tutta l’attività di sanificazione quotidiana dei bus, così come l’invito ad utilizzare i mezzi osservando scrupolosamente le regole come la mascherina sempre correttamente indossata e il rispetto delle distanze a terra alle fermate, oltre ad un disciplinato atteggiamento in salita e in discesa dai bus.

I potenziamenti delle Linee Start nel bacino di Ravenna

• Linea 80 delle ore 07.42 da L. Adriano diretta alle Scuole Medie di L. Adriano via Zancanaro e relativo ritorno alle ore 14.08

• Linea 141 delle ore 07.41 da Mezzano diretta a Sant’ Alberto Scuole Medie e relativo ritorno alle ore 13.12

• Linea 4 delle ore 07.16 da Savio a Scuole Muratori – Randi

• Linea 4 delle ore 07.21 da via Romea Vecchia – Ponte Nuovo – Scuole Muratori – Randi e relativo ritorno (in partenza da Scuole Muratori ) alle ore 13.02 limitato a Classe