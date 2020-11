Vandalismi nella notte di Halloween nel quartiere San Biagio a Ravenna: denunciati 3 minorenni

Come riporta Il Resto del Carlino in edicola oggi, con un articolo a firma di Andrea Colombari, sono stati individuati e denunciati a piede libero gli autori dei danneggiamenti alle auto parcheggiate su alcune strade del quartier San Biagio, tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, notte di Halloween. Le vetture sono state prese a pedate su finestrini e carrozzeria e gli specchietti retrovisori sono stati staccati o piegati. Il tutto, su un totale di 17 auto. Si tratta di tre minorenni, uno di 16 e due di 17 anni, studenti, che non avrebbero saputo fornire motivazioni per i loro gesto, dettato, pare, dalla volontà di commettere una bravata. Non tutti però avrebbero ammesso le proprie responsabilità, c’è anche chi si dichiara estraneo ai fatti. La Polizia è giunta ad individuarli grazie alla testimonianza di un residente, allarmato dai rumore provocato dai giovanissimi in strada, che è uscito e li ha colti sul fatto, inducendoli alla fuga. Quando ha allertato la Polizia è riuscito a fornire agli agenti una descrizione abbastanza precisa su com’erano vestiti e i poliziotti hanno così potuto rintracciare i tre vandali poco lontano.