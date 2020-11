Lotta al Covid. Tutte le misure in vigore da oggi, il Dpcm, i 21 parametri, le tre zone, il nuovo modulo di autodichiarazione

Nel giorno in cui entrano in vigore le norme del nuovo Dpcm che resteranno valide fino al 3 dicembre, con la suddivisione dell’Italia in tre fasce di colore, corrispondenti a tre livelli di rischio e a tre livelli di restrizioni, non si fermano le polemiche politiche fra Governo centrale e Regioni e fra le forze politiche. “Le regioni alimentano i dati con cui la cabina di regia effettua il monitoraggio dal mese di maggio. Nella cabina di regia ci sono tre rappresentanti indicati dalle Regioni. È surreale che anziché assumersi la loro parte di responsabilità ci sia chi faccia finta di ignorare la gravità dei dati che riguardano i propri territori. Serve unità e responsabilità. Non polemiche inutili”. Questa la dura presa di posizione del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha cercato di stoppare le polemiche appunto, richiamando tutti ad assumersi la parte di responsabilità che spetta loro.

Sul sito del Ministero della Salute sono consultabili i famosi 21 parametri – quindi non si tratta di dati fantasma ma di dati pubblicati e visibili – che hanno stabilito per quali ragioni la nostra regione sia finita in fascia gialla in compagnia di altre 13 regioni (la fascia di rischio minore, ma non di assenza di rischio), mentre Puglia e Sicilia sono finite in fascia arancione (rischio medio-alto) e infine Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria in fascia rossa (rischio elevato).

Guarda i 21 parametri che hanno determinato le tre fasce di rischio e di restrizione: 21 PARAMETRI

La situazione del Covid-19 in Italia aggiornata al 5 novembre: Covid19-ITA-5-NOVEMBRE

Il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti: modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020 (1)

Il nuovo Dpcm 3 novembre 2020: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76993

Video della conferenza stampa del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e del Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia: https://www.youtube.com/watch?v=0jWfYTYE8rc&feature=youtu.be

INFOGRAFICA PRINCIPALI MISURE IN VIGORE CON NUOVO DPCM – REGIONI FASCIA GIALLA

INFOGRAFICA PRINCIPALI MISURE IN VIGORE CON NUOVO DPCM – REGIONI FASCIA ARANCIONE

INFOGRAFICA PRINCIPALI MISURE IN VIGORE CON NUOVO DPCM – REGIONI FASCIA ROSSA