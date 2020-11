Confcommercio Ravenna ringrazia Alessandro Mancini nominato Procuratore generale dell’Aquila

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato l’attuale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna Alessandro Mancini nuovo Procuratore generale dell’Aquila. Confcommercio Ravenna con una nota ringrazia il Procuratore Mancini “per l’ottimo lavoro svolto sul nostro territorio in questi sette anni di permanenza a Ravenna che lo ha visto attento e vigile magistrato nell’esclusivo interesse della collettività e dello Stato. Con il Procuratore Mancini, Confcommercio ha avuto un interlocutore affidabile e preparato sui temi della sicurezza, prioritari per il mondo delle imprese, certamente uno dei temi più sensibili per chi opera nel commercio, turismo e servizi, ancora prima della burocrazia e fiscalità. Una vicinanza al mondo imprenditoriale non di parole, ma di fatti come la partecipazione del Procuratore Mancini alla Giornata di Confcommercio “Legalità, ci piace” dello scorso novembre, iniziativa di analisi, denuncia e sensibilizzazione sulle conseguenze dei fenomeni criminali per l’economia reale e per le imprese. I fenomeni illegali – contraffazione, abusivismo, pirateria, estorsioni, usura, infiltrazioni della criminalità organizzata, furti, rapine, taccheggio, corruzione – alterano la concorrenza, comportano la perdita di fiducia degli operatori e la diminuzione degli investimenti. Questi fenomeni impattano pesantemente sul sistema economico-sociale, fanno chiudere le imprese oneste, fanno perdere posti di lavoro, non tutelano i consumatori, riducono la sicurezza pubblica e naturalmente alimentano la criminalità organizzata. Ci piace ricordare le parole del Procuratore Mancini dette nell’occasione: “La legalità parlata non esiste, è un valore che va vissuto quotidianamente, anche nelle piccole cose. Per questo alla legalità bisogna dare un senso concreto”.”

Diverse le iniziative che sono state organizzate in collaborazione con la Procura della Repubblica e l’Ordine degli Avvocati di Ravenna: una per tutte la sottoscrizione della convenzione tra le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Cna per l’implementazione dell’applicativo TIAP, relativo al trattamento informatizzato degli atti processuali penali. Ciò ha consentito di favorire la semplificazione, l’accelerazione e la concentrazione dei servizi di giustizia e di perseguire criteri di speditezza ed efficienza delle attività amministrative. Al Procuratore Mancini Confcommercio invia “i migliori auguri di buon lavoro per il suo nuovo incarico, consapevoli che resterà sempre un amico per la nostra città.”